Alemania prohíbe la asociación Muslim Interaktiv por "instar al establecimiento de un califato"

Archivo - Imagen de archivo de una protesta de Muslim Interaktiv en Hamburgo. - Europa Press/Contacto/Giordano Stolley - Archivo

BERLÍN 5 Nov. (DPA/EP) -

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha anunciado este miércoles la prohibición del grupo islamista Muslim Interaktiv por considerar que sus acciones violan la Constitución alemana al "instar al establecimiento de un califato", al tiempo que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de adoptar medidas similares contra otros grupos islamistas.

La organización, fundada en el año 2020 y caracterizada por organizar manifestaciones, quedará completamente desmantelada y verá confiscados todos sus bienes en el marco de esta prohibición.

El grupo, que se ha mostrado muy activo en redes sociales, suscitó la polémica a principios de 2024 durante una marcha celebrada en la localidad de Hamburgo, en el norte del país, en la que pidió crear un califato en Alemania.

Ahora, las autoridades alemanas han asegurado que responderán a "cualquier intento de imponer un califato o incitar al odio" en las calles de Alemania y de actuar "contra el Estado de Israel o los judíos".

Asimismo, las fuerzas de seguridad han realizado una serie de registros en más de una decena de propiedades situadas en Hamburgo, Berlín y Hesse. Estos inmuebles pertenecen a las organizaciones Generation Islam y Realitaet Islam, según ha explicado el Ministerio del Interior.