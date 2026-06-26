Aliado de Farage ve "legítimas" las preguntas sobre donaciones pero niega influencia extranjera en Reform UK

Robert Jenrick durant una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Robert Jenrick, diputado de Reform UK y aliado de Nigel Farage, ha señalado que ve "legítimas" las preguntas sobre donaciones externas que recibió el líder político, aunque ha rechazado que sea una cuestión que preocupe a la ciudadanía británica y negado que el partido esté bajo el influencia extranjera.

"No significa que no sea una pregunta legítima para que la hagan los medios de comunicación, pero, según mi experiencia, no es una cuestión que esté entre las principales preocupaciones de la gente en todo el país", ha indicado Jenrick, en declaraciones recogidas por el diario 'The Guardian' sobre la donación de cinco millones de libras (cerca de 5,8 millones de euros) que recibió la formación en 2024 de una empresa de combustible de aviación.

Considerado una figura clave del Partido Conservador, que a inicios del año pasó al partido de Farage, en medio de la corriente de tránsfugas hacia Reform UK, Jenrick ha insistido en que nadie influye en la agenda de la formación ultraconservadora.

"Permítanme responder a la pregunta de forma directa. Si preguntan por la influencia, no hay ningún donante que esté influyendo en la agenda de Reform UK. Si lo que quieren decir es que Reform UK debería tener una política sobre las criptomonedas, entonces sí, debería tenerla, porque representan una importante oportunidad de crecimiento", ha dicho, en referencia al empresario Christopher Harborne, cuya fortuna proviene en parte por divisas digitales.

De esta forma, ha enmarcado esta donación en un "regalo" que Farage recibió "antes de convertirse en diputado". "Lo cierto es que algunas personas dedicadas a la política se enfrentan a amenazas muy graves contra su seguridad, por lo que es correcto que pueda protegerse", ha añadido, después de que Farage evitara dar explicaciones sobre la polémica donación alegando que se trata de un asunto privado.

A finales de mayo, el Gobierno británico reclamó al líder del partido que aclare la procedencia de una donación de cinco millones de libras, unos 5,8 millones de euros, en 2024 de una empresa de combustible de aviación, ante las dudas de los fondos podrían proceder de negocios con Rusia.

En este sentido, el Ejecutivo de Keir Starmer pidió explicaciones sobre si los fondos del donante "procedían de transacciones con empresas energéticas vinculadas al Estado ruso. El foco se sitúa en Harborne, un empresario británico-tailandés que está afincado en Tailandia, y si cumplió con las sanciones vigentes entonces contra Rusia por la invasión de Ucrania lanzada en febrero de 2022.