Los aliados de Tusk piden "reiniciar" el Tribunal Constitucional de Polonia

El vice primer ministro de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (archivo) - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aliados políticos de la coalición que lidera el primer ministro polaco, Donald Tusk, han pedido este sábado "reiniciar"el Tribunal Constitucional tras la intervención del viernes por la que se suspendió al presidente de la corte y se nombró presidenta a una jueza afín al propio Tusk.

"La democracia y el estado de derecho no son meros eslóganes, sino un compromiso de garantía de una justicia independiente y de protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía", ha apuntado el vice primer ministro y líder del Partido Popular de Polonia (PLS), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en un mensaje publicado en redes sociales.

Kosiniak-Kamysz, quien también ejerce como ministro de Defensa, ha advertido que "en la actual situación la confianza en el Tribunal Constitucional está arruinada y los ciudadanos no tienen una institución que salvaguarde sus derechos".

Por ello considera que solo existe una solución, que es "un reinicio constitucional que reconstruya la confianza en las decisiones del tribunal y ponga fin a la disputa actual". Así se lograría "restablecer gradualmente la normalidad".

Desde el partido Razem (Juntos), el copresidente de la formación, Adrian Zandberg, ha defendido también "reiniciar" el Constitucional con la dimisión de todos los jueces actuales y el nombramiento de otros 15 magistrados "con una mayoría constitucional" para que ningún partido ni mayoría parlamentaria pueda por sí sola nombrar a miembros del tribunal.

"Tenemos que sentarnos todos a negociar porque de lo contrario no habrá una solución duradera que cure la situación en el Tribunal Constitucional y otras instituciones públicas", ha apuntado Zandberg en declaraciones a la prensa tras su visita al Palacio Presidencial donde ha sido convocado por el presidente Karol Nawrocki.

El Gobierno de Donald Tusk ha impulsado en los últimos meses el nombramiento de hasta ocho nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pero Nawrocki solo ha aceptado tomar juramento a dos de ellos.

El conflicto ha estallado definitivamente el viernes, cuando una de las juezas de la corte, Anna Korwin-Piotrowska suspendió unilateralmente y durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk.