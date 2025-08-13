Aliados de Ucrania recuerdan que están "dispuestos" a desplegar una fuerza de paz tras un alto el fuego

Recalcan que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse" sin ella

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La denominada Coalición de Voluntarios, formada por más de una treintena de países y concebida para apoyar militarmente a Kiev, ha recordado este miércoles que está "dispuesta" a desplegar una fuerza de paz en territorio ucraniano cuando se acuerde un alto el fuego en el marco de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

"Estamos dispuestos a desempeñar un papel activo, incluso a través de planes por parte de quienes están listos para desplegar una fuerza de paz una vez cesen las hostilidades", según un comunicado publicado por el Gobierno británico tras mantener una reunión virtual de cara a la cumbre en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

Los líderes han aplaudido "los esfuerzos de Trump para detener las muertes en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia, y alcanzar una paz justa y duradera", pero han recalcado que "el camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania", criticando así que la reunión en Alaska sea bilateral y no incluya a Zelenski.

"Era necesario mantener un enfoque que combinara la diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia. Una solución diplomática debe proteger los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", reza la misiva del 'número 10' de Downing Street.

Asimismo, han reiterado que "solo pueden llevarse a cabo negociaciones significativas en el contexto de un alto el fuego", que deben reforzarse las sanciones contra Moscú si esta no acepta un alto el fuego en Alaska, que no se deben modificar las fronteras internacionales por la fuerza, y que Ucrania debe contar con garantías de seguridad "sólidas y creíbles".

También han subrayado que "no se deben imponer limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países" y que Rusia "no puede vetar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN". Además han confirmado que seguirán cooperando "estrechamente" con el objetivo de "lograr la paz".

El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz, han copresidido la videollamada, en la que han participado Zelenski y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, así como otros jefes de Estado y de Gobierno, incluido Pedro Sánchez.