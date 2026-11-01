La alianza opositora desafía a Modi en las calles de India y denuncia presuntas irregularidades en el censo electoral

Archivo - El líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi, y los líderes del bloque INDIA se dirigen hacia el Tribunal Supremo en Nueva Delhi para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral, por las supuestas irregularidades en el censo - Yanni Rawat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alianza opositora Bloque de Avance de India (INDIA, por sus siglas en inglés) liderará este domingo una multitudinaria manifestación en la que prevé reunir a más de 50.000 personas y que busca visibilizar el rechazo a la gestión del primer ministro, Narendra Modi, y denunciar presuntas irregularidades en el censo electoral.

La convocatoria de la oposición se produce un día después del juicio contra el comisario jefe electoral, Gyanesh Kumar, a cuenta de las presuntas irregularidades en el censo. Las sospechas se centran en el plan del organismo para eliminar unos 150 millones de registros con el argumento de actualizar el padrón tras fallecimientos y cambios de domicilio, una medida que la alianza opositora denuncia que busca beneficiar en las urnas al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi.

"Hay una ira enorme, un dolor emocional enorme, porque se está privando de sus derechos a millones de personas. Les están robando su voto. Defendemos el voto, que es la expresión de todos los indios", ha matizado el líder de la oposición, Rahul Gandhi, antes de la protesta.

Asimismo, Gandhi ha afirmado que Kumar "no sobrevivirá" y que su agrupación tiene "pruebas suficientes para asegurar que el comisario no continúe en el cargo".

"Si el BJP insiste en mantenerlo incluso después de que revelemos (las pruebas acusatorias contra Kumar), su juego quedará claro para todos", ha advertido, en declaraciones recogidas por el diario 'The Indian Express'. En respuesta, el BJP ha insistido en que la oposición puede declarar a su líder como su "primer ministro de pacotilla".

El Congreso Juvenil Indio ha anunciado que los participantes vestirán de blanco para asemejarse a "fantasmas", simbolizando a los votantes presuntamente declarados muertos o eliminados del censo electoral. Asimismo, se desplegará un dispositivo de seguridad con más de 3.000 policías y 10.000 efectivos militares, quienes no solo vigilarán el recinto, sino que también se asegurarán de que la multitud no se disperse y se dirija hacia el observatorio de Jantar Mantar, uno de los sitios históricos de la capital.

Por otro lado, el Partido de las Cucarachas --movimiento político satírico y de protesta estudiantil liderado por la Generación Z-- ha mostrado su apoyo a la concentración.

La polémica surgió en septiembre cuando 'The Indian Express' informó en una investigación de que Kumar había tomado decisiones clave relacionadas con el proceso electoral sin el acuerdo de los otros dos comisionados, quienes habían presentado objeciones en más de una docena de ocasiones. La Comisión Electoral de India, que supervisa el proceso de votación en la nación más poblada del mundo, ha negado las acusaciones vertidas en su contra.

Aunque Modi se ha mantenido como el político nacional más popular de la India durante gran parte de su mandato, su Gobierno se ha enfrentado a varias manifestaciones callejeras de gran envergadura. Entre ellas se cuentan las protestas con víctimas mortales contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía -que agilizaba la obtención de la ciudadanía para los inmigrantes no musulmanes- y la huelga de agricultores, que se prolongó durante un año.