Alibaba despide a una empleada que denunció a su jefe y a un cliente por agresión sexual

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa china de comercio electrónico Alibaba ha despedido a una de sus trabajadoras que había acusado a su jefe y a un cliente de agresión sexual.

La carta de despido refleja que la trabajadora había difundido calumnias que dañan la reputación de la empresa, por lo que ésta decidió hacer público el caso y la inacción de la compañía.

La mujer denunció lo ocurrido en agosto, después de un viaje de empresa en el que habría sido agredida. Su jefe fue despedido, pero no prosperó la denuncia penal contra él. El cliente en cambio sigue siendo investigado por la Policía.

"No he cometido ningún error y desde luego no acepto este resultado. En el futuro recurriré a todos los medios legales para proteger mis derechos e intereses", ha explicado la trabajadora en declaraciones al periódico estatal 'Dahe Daily'.