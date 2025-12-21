Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco (EEUU)

Archivo - San Francisco (archivo). - Europa Press/Contacto/Michael Ho Wai Lee - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación.

"Estamos trabajando con el personal de emergencias y las autoridades municipales para solucionar un corte de energía en San Francisco que afecta a aproximadamente 130.000 clientes", ha sostenido la empresa eléctrica.

La red ha sido estabilizada por lo que no se espera que los cortes puedan extenderse a otras zonas de la ciudad, sin embargo, no han podido confirmar que el suministro pueda restablecerse en el mismo día.

"Estamos experimentando cortes de energía en toda la ciudad. Por favor, quédese en casa si puede, evite desplazamientos innecesarios y cuide de sus vecinos de forma segura. Puede obtener información actualizada sobre el servicio y los horarios de restablecimiento a través de (la página web de alertas)", ha indicado el Departamento de Emergencias de San Francisco.

El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.

"Las líneas de (transporte público) y los semáforos se ven afectados por el corte de energía. Si no necesita viajar esta noche, por favor, manténgase alejado de las calles y en interiores. Ampliaremos la presencia de oficiales en las intersecciones y corredores para garantizar la seguridad de quienes aún están en la carretera. Seguimos en estrecho contacto con PG&E mientras restablecen la energía y mantendremos a todos informados a medida que continúa el trabajo", ha advertido el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie.