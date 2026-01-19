Archivo - Imagen de archivo de desplazados sudaneses esperando a conseguir agua en Darfur Norte - Europa Press/Contacto/World Food Programme

Alrededor de 4,2 millones de niños y mujeres sufrirán malnutrición aguda en 2026 en Sudán, lo que un aumento del 12,4% comparado con los 3,7 millones de 2025, según las estimaciones del clúster de seguridad alimentaria para este año en el país africano, en medio de la crisis humanitaria provocada por la guerra civil que estalló en abril de 2023 entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Así, estima que 8,4 millones de personas necesitarán asistencia nutricional, incluidos unos cinco millones de niños menores de cinco años y 3,4 millones de mujeres embarazadas y lactantes. Además, prevé que el número "real" de personas desnutridas, especialmente entre los desplazados internos, supere las cifras actuales de personas necesitadas "a medida que la situación empeora".

"Se proyecta que el panorama nutricional se deteriore aún más en 2026 debido a la expansión del conflicto, el deterioro de la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad de los servicios de salud y agua, saneamiento e higiene, y los desplazamientos prolongados y recientes", reza un informe, que subraya que "Sudán continúa enfrentando deficiencias críticas en los servicios humanitarios en nutrición".

El informe señala que las deficiencias de nutrientes están muy extendidas y que el 48% de los niños menores de cinco años padecen anemia por deficiencia de hierro. Asimismo, 31 de 61 encuestas apuntan a una prevalencia de 15% o más de desnutrición aguda general.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ha provocado la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.