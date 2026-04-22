El Alto Consejo de Estado de Libia acusa a la misión de la ONU de socavar la estabilidad del país

Bandera de Libia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Consejo de Estado de Libia, principal órgano consultivo del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, ha acusado a la misión de Naciones Unidas en el país, la UNSMIL, de socavar la paz y la estabilidad tras tomar una serie de medidas "unilaterales" en el marco del proceso político y los intentos de celebrar elecciones.

El presidente del Alto Consejo, Mohamed Takala, ha denunciado en una carta enviada este miércoles al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que la misión está excediéndose de su mandato al tomar "medidas unilaterales", como la creación de órganos paralelos, en particular el comité asesor y la plataforma de Diálogo Estructurado (DE).

El comité asesor fue creado para resolver cuestiones controvertidas en el marco de la celebración de elecciones en Libia --proceso que permanece todavía estancado-- mientras que la plataforma de Diálogo Estructurado (DE) es una iniciativa que busca incentivar un proceso político más inclusivo y en la que participan representantes de instituciones soberanas, la sociedad civil, partidos políticos y otros actores libios.

"Esto constituye una violación de la soberanía nacional y una marginación de las instituciones establecidas mediante el consenso libio", ha expresado, agregando que la selección de los miembros de estos órganos se ha llevado a cabo "con criterios poco transparentes y sin coordinación con las instituciones pertinentes".

Asimismo, ha denunciado que "la misión ha seleccionado de forma deliberada a figuras afiliadas a instituciones políticas libias", sin coordinación con las autoridades, a fin de "facilitar acuerdos políticos que responden a intereses particulares y que podrían conducir a un retorno al autoritarismo".

"Esto es precisamente lo que los propios expertos de la ONU han advertido en sus informes sobre corrupción. Este enfoque no solo amenaza la estabilidad, sino que también socava la confianza del pueblo libio en la imparcialidad de la organización internacional", ha subrayado Takala en la misiva.

De la misma forma, ha expresado "asombro" ante el "desprecio" de la misión por los acuerdos alcanzados entre la Cámara de Representantes y el Alto Consejo, especialmente en lo que respecta a la reestructuración de la Comisión Electoral, frente su decisión de crear "comités con funciones y poderes limitados, carentes de fundamento jurídico y legitimidad". "Esto agrava el estancamiento político en lugar de resolverlo", ha argüido.

Por todo ello, han pedido a Guterres su "intervención directa para corregir el rumbo de la misión", obligándola así a "cumplir estrictamente con su mandato" y a garantizar que sus actividades "se limiten a las instituciones legítimas existentes" con el objetivo de proteger "el proceso democrático y evitar que el país caiga en una nueva espiral de división o de gobierno autoritario".

El Consejo Presidencial de Libia ya expresó sus reservas ante la creación de un mini-comité propuesto por la misión para intentar romper el prolongado estancamiento político en el país formado por cuatro miembros del Ejército Nacional Libio, con sede en Tobruk, y otros cuatro del Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli.

Actualmente, Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Dbeibé por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y nombrara para el cargo a Fazi Bashaga, después suspendido en el cargo y reemplazado por Osama Hamad. Dbeibé rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de elecciones.