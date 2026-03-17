Amnistía Internacional condena la posible "ejecución extrajudical" de una familia en Cisjordania

Archivo - Soldados israelíes durante una redada en Tubas (Cisjordania) a comienzos de año - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha condenado este lunes el asesinato en la víspera en Cisjordania de cuatro miembros de una familia palestina, incluidos dos niños, por parte del Ejército israelí, para el que pide una investigación independiente ya que, según los informes iniciales, podría tratarse de una "ejecución extrajudicial".

"Nos preocupa profundamente que la información y los testimonios iniciales sugieren que el ataque puede constituir una ejecución extrajudicial", ha expresado la directora regional de la organización para Oriente Próximo y el Norte de África, Heba Morayef, a través de un comunicado.

Morayef ha pedido una investigación "urgente e independiente" sobre este "terrible ataque" que se produjo en la madrugada del domingo en la localidad cisjordana de Tammun, en el que murieron Alí Jaled Sayel Bani Odé (37 años), su esposa Wad Ozman Aqel Bani Odé (35) y sus hijos Mohamad (5) y Ozman (7) cuando soldados israelíes abrieron fuego contra el vehículo familiar en el que viajaban.

Otros dos hijos de la pareja, identificados como Mustafa (8) y Jaled (11), sufrieron lesiones en cabeza y rostro y, según la representante de AI, "vivirán por el resto de sus vidas con el trauma de haber presenciado el asesinato de sus familiares".

Según Morayef, el asesinato de la familia Bani Odé es el último ejemplo del "alarmante" aumento en el usa de la fuerza contra la población de Cisjordania por parte de los soldados israelíes, que se hicieron pasar por palestinos antes de acribillar a balazos el coche en el que viajaba la familia.

En este sentido, ha denunciado que el Ejército israelí no ha demostrado que la familia representara una amenaza contra sus tropas. Una primera versión de las Fuerzas Armadas esgrime que los militares abrieron fuego contra el vehículo cuando percibieron que se acercaba a toda velocidad contra una de sus posiciones.

Por ello, desde AI han pedido que los responsables de este y otros asesinatos de palestinos en Cisjordania rindan cuentas ante la Justicia, aunque han apuntado al "largo historial de incumplimiento" en cuanto a la protección de la población de la zona por parte de Israel como potencia ocupante.

"La impunidad ante las violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, cometidos por las fuerzas de seguridad y las autoridades de Israel contra los palestinos, forma parte del cruel régimen de apartheid de Israel", ha subrayado la organización, que ha denunciado once asesinatos de civiles desarmados a manos de soldados israelíes desde el 28 de febrero, fecha en la que Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva contra Irán.

El número de palestinos muertos en ataques del Ejército o de colonos israelíes desde el 7 de octubre de 2023 es de 1.071, incluidos 233 niños, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recogidos por AI.