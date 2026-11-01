Amnistía Internacional denuncia un uso excesivo de la fuerza en el desalojo de acampadas en Portugal

Tercer desmantelamiento de las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado un uso "excesivo" y "desproporcionado" de la fuerza en el desmantelamiento por parte de la Policía portuguesa de las acampadas por la vivienda de Oporto y Lisboa, que se han saldado con casi 40 heridos y trece detenidos.

El grupo está "profundamente preocupado por ver, una vez más, que el Estado portugués responde con una fuerza excesiva a personas que se manifiestan pacíficamente, causando más heridos en Lisboa y Oporto".

La intervención policial causó "daños físicos y hospitalizaciones" y advierte de que "es una elección", por lo que "las autoridades pueden y deben pararla", según el director ejecutivo de Amnistía Internacional Portugal, João Godinho Martins.

Amnistía ha vuelto a desplegar observadores para documentar la intervención policial. "Vamos a contactar urgentemente con el ministro de la Administración Interna con la información de la que disponemos sobre violaciones de derechos humanos e instar a la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar que se respeta y facilita el derecho de manifestación", ha añadido.

Asimismo han emplazado a las autoridades a "dar respuesta a las preocupaciones en materia de derechos económicos y sociales" como la crisis de la vivienda. "El Gobierno debe garantizar que se protege el derecho a la manifestación", ha remachado.