Amnistía Internacional pide la disolución del ICE tras documentar violaciones de derechos contra inmigrantes

Concentración en Nueva York en contra del ICE. - Gina M Randazzo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha pedido la disolución inmediata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos alegando violaciones de Derechos Humanos generalizadas, cometidas presuntamente por esta y otras agencias federales durante las operaciones de control de la inmigración en Chicago, Nueva Orleans y otros estados, que ha documentado en un informe difundido este jueves.

Dicho informe documenta violaciones de Derechos Humanos generalizadas cometidas por el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales durante militarizadas en Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y Washington

En su informe 'Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de Derechos Humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE', Amnistía ha argumentado que el Gobierno de Donald Trump está implementando un sistema de detenciones y deportaciones masivas "fomentado por discursos racistas, xenófobos y falsos" cuyo objetivo es "detener y deportar de Estados Unidos al mayor número posible personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas".

"Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de Derechos Humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas", ha declarado Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. "El historial del ICE de violaciones de los Derechos Humanos no es nada nuevo, pero nuestro informe muestra que muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel".

Según el informe, el Gobierno de Trump ha cometido numerosos abusos contra los Derechos Humanos, como homicidios ilícitos, detenciones en régimen de incomunicación arbitraria y discriminatoria, posibles desapariciones forzadas o represión violenta de protestas pacíficas, entre otros. Los y las agentes del ICE actuaban en un entorno institucional, apoyado abiertamente y ampliado por altos cargos del Gobierno incluido el presidente.

"Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro", dijo Daar. "El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo. Para que el gobierno de Estados Unidos tenga un sistema de control migratorio que cumpla con las leyes y normas de Derechos Humanos, es necesario abolir el ICE y empezar de cero".

"Aplicar perfiles raciales y secuestrar a gente en la calle, separar familias y detener arbitrariamente a personas no son solo prácticas crueles e ilegales, sino que son enormemente dañinas", declaró Ana Piquer, directora para las Amércias de Amnistía Internacional. "Estas prácticas violan Derechos Humanos y causan temor y angustia psicológica, así como problemas de salud crónicos a niños y niñas, otros miembros de las familias y comunidades enteras".

El informe también ha puesto en relieve la unión de las comunidades para "resistir y protegerse mutuamente". Estas redes desempeñaron un papel esencial para documentar las violaciones de Derechos Humanos. Las protestas fueron una "herramienta importante de resistencia".

Daar ha asegurado que es "desolador ver el dolor y el sufrimiento causados por este gobierno que criminaliza y demoniza a las personas inmigrantes", pero ha expresado su "esperanza" por las comunidades que se han movilizado.

Además, ha asegurado que "debemos pedir cuentas a los funcionarios del gobierno responsables de este régimen del terror y seguir luchando por un sistema de inmigración basado en los derechos humanos y la dignidad".

Las conclusiones de Amnistía Internacional demuestran que las violaciones documentadas en las cuatro operaciones no fueron incidentes aislados o excepcionales sino parte de un patrón recurrente de abusos con consecuencias devastadoras para los y las inmigrantes, y para comunidades enteras.

Amnistía y otras organizaciones han documentado violaciones de Derechos Humanos cometidas por el ICE y una preocupante ausencia de supervisión y rendición de cuentas desde su creación en 2003.