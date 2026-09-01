Amnistía pide elevar la presión sobre Israel tras expediente de Sudáfrica ante la CIJ por incumplir medidas

Palestinos inspeccionan los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí en el barrio de Tel al-Hawa, en la ciudad de Gaza. - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha señalado este martes que otros países deben ejercer más presión contra Israel tras el expediente de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por incumplir las medidas provisionales impartidas por el tribunal para prevenir la comisión de genocidio en la Franja de Gaza.

Para la organización internacional, el paso dado por Sudáfrica "debe impulsar a otros Estados a presionar a Israel para que cumpla con ellas". "Desde que la CIJ dictó su primer conjunto de medidas provisionales en enero de 2024, las autoridades israelíes han continuado infligiendo daños irreparables a los derechos de los palestinos en Gaza protegidos por la Convención sobre el Genocidio", ha señalado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África.

Así, ha denunciado que Tel Aviv ha hecho "caso omiso absoluto" a las órdenes del tribunal y de sus obligaciones jurídicas en virtud del Derecho Internacional. "En lugar de cumplir las medidas de carácter obligatorio dictadas por la Corte, Israel continúa cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza", ha afirmado Morayef.

Según ha añadido, la iniciativa sudafricana "constituye una excepción en un panorama en el que numerosos Estados no han tomado medidas para impedir el genocidio de Israel en Gaza y, en algunos casos, incluso lo han facilitado".

"Muchos terceros Estados han contribuido a mantener la impunidad de Israel: algunos al no adoptar ninguna medida efectiva para hacer cumplir las medidas provisionales vinculantes de la Corte, y otros proporcionando activamente cobertura diplomática, recursos financieros y apoyo material que han permitido el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza", ha añadido, afeando la apatía de la comunidad internacional ante la campaña de asentamientos de Israel o la "limpieza étnica contra los palestinos" en territorios ocupados en Cisjordania.

El Gobierno sudafricano presentó ante la CIJ un extenso expediente informativo en el que denuncia el incumplimiento sistemático de Israel de las medidas dictadas por la corte y recuerda, entre otros aspectos, que desde el alto el fuego declarado en octubre del año pasado "ha muerto de media un niño al día en Gaza a manos del Ejército israelí".

Por su parte, la corte tiene en pie varias medidas provisionales, jurídicamente vinculantes pero sin mecanismo alguno para su cumplimiento, para forzar a Israel a que tome todas las medidas necesarias para impedir la comisión de un genocidio de la población palestina al entender que existe un riesgo real e inminente de que se produzca un perjuicio irreparable en el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos del genocidio.