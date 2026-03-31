Amnistía pide que se investigue como "crimen de guerra" el bombardeo iraní que dejó 9 muertos en Israel

El lugar del impacto de un misil en Beit Shemesh, al oeste de Jerusalén, tras el ataque iraní el 1 de marzo de 2026 - Europa Press/Contacto/Jamal Awad

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha defendido en la madrugada de este martes que el ataque iraní que dejó nueve muertos y decenas de heridos a inicios de mes en Beit Shemesh, en el centro de Israel, "debe investigarse como un crimen de guerra", acusando en las municiones supuestamente empleadas por Teherán una "violación del Derecho Internacional Humanitario".

"El arma utilizada en el ataque iraní contra el barrio de Ramat Lehi en Israel es extremadamente imprecisa y lleva una ojiva de gran tamaño, lo que la hace totalmente inapropiada para su uso en zonas civiles densamente pobladas", ha declarado la directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

El bombardeo, que tuvo lugar el domingo 1 de marzo, el segundo día de guerra, "destruyó una sinagoga y un refugio antiaéreo, dos lugares que deberían haber sido zonas de refugio y seguridad para la población civil", cuando, por contra, "nueve civiles perdieron la vida, entre ellos cuatro niños", ha afirmado.

"El uso de un misil balístico por parte de las autoridades iraníes en este ataque lo convierte en un acto indiscriminado y, por lo tanto, en una violación del Derecho Internacional Humanitario. Lanzar un ataque indiscriminado que cause muertes, lesiones o daños a bienes civiles constituye un crimen de guerra", ha subrayado la dirigente de la ONG, que ha reclamado "una investigación independiente e imparcial" sobre los hechos y que "toda persona de la que existan pruebas suficientes de responsabilidad debe ser procesada en un juicio justo".

Asimismo, Amnistía Internacional ha asegurado haber verificado imágenes difundidas en redes sociales que muestran la munición cayendo en la ciudad de Beit Shemesh y en las que "la trayectoria de la munición y la magnitud de los daños en el lugar del ataque son consistentes con el uso de un misil balístico con una ojiva de gran tamaño, en lugar de un misil de crucero o una munición lanzada por dron". "Las imágenes posteriores al ataque muestran la sinagoga arrasada, junto con daños generalizados en un radio aproximado de 500 metros", agrega.

Sin embargo, la investigación de la ONG "no encontró pruebas de la presencia de objetivos militares legítimos en las inmediaciones del ataque". "El objetivo militar más cercano al lugar del ataque parece ser una base militar israelí cerca de la ciudad de Sdot Micha, ubicada aproximadamente a 3,5 kilómetros al oeste del lugar del impacto", apunta el texto.