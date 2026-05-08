Amnistía pide la liberación "inmediata" de los activistas de la flotilla detenidos en Israel, incluido el español

Archivo - El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa antes de la despedida a la flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Insta al Gobierno a "seguir exigiendo su liberación" y "mantener la asistencia consular de manera constante"

Está previsto que los dos activistas comparezcan este domingo a las 8.00 (hora española) ante un tribunal israelí

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido este viernes la liberación "inmediata" e "incondicional" de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluido Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad sueco-española.

Junto a él se encuentra el activista brasileño Thiago Ávila, y ambos han declarado una huelga de hambre tras denunciar actos de tortura y malos tratos. "Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales. La detención de estos activistas pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel. Deben ser liberados de inmediato y sin condiciones", ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Está previsto que ambos comparezcan el próximo domingo, 10 de mayo, a las 9.00 (hora local, 8.00 hora española) ante el Tribunal de Distrito de Beerseba, después de que un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon prorrogara seis días su detención.

Según el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), organización que ejerce su defensa legal, los dos activistas han denunciado "amenazas, torturas y otros malos tratos durante su detención". Entre las denuncias figuran intimidación, abuso psicológico, golpes, aislamiento en celdas con la luz encendida las 24 horas, amenazas de muerte durante interrogatorios prolongados y traslados y exámenes médicos con los ojos vendados.

Abukeshek y Ávila mantienen actualmente una huelga de hambre. En el caso de Saif Abukeshek, además, ha dejado de ingerir líquidos, según ha confirmado Amnistía, que ha hecho hincapié en que es importante recordar el "historial de abusos documentados contra palestinos detenidos por Israel". Así, ha expresado su especial preocupación por la situación de Abukeshek, que nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, Cisjordania.

PETICIÓN AL GOBIERNO ESPAÑOL

Amnistía ha aprovechado la ocasión para instar al Gobierno español a "seguir exigiendo la liberación del activista" y "mantener la asistencia consular de manera constante". "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado públicamente a Israel de violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen y ha reiterado su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel", ha recordado la organización.

A estas declaraciones se suman las del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha convocado en dos ocasiones a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladar la "más enérgica condena" del Gobierno por la detención "ilegal" del activista y exigir su puesta en libertad.