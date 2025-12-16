Amnistía pide la liberación "inmediata e incondicional" de Mohammadi y otros destacados activistas detenidos en Irán

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un discurso en Teherán (archivo) - Mehdi Bolourian/Iranian Presiden / DPA - Archivo

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este martes a Irán la liberación "inmediata e incondicional" de los detenidos la semana pasada durante el funeral de un activista, entre los que figura la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, quien habría sufrido agresiones durante su arresto.

"Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer pacíficamente sus Derechos Humanos el 12 de diciembre en Mashhad durante el homenaje al abogado Josrou Alikordi", ha afirmado Amnistía Internacional en Irán a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha indicado que hasta ahora se han confirmado 39 arrestos y ha destacado que, además de Mohammadi, entre los detenidos figuran otros importantes activistas como Alié Motalbzadé, Hasti Amiri, Puran Nazemi y Sepidé Gholian, a los que se suma Yavad Alikordi, hermano de Josrou.

"Según informaciones recibidas por Amnistía Internacional, los agentes infligieron torturas y otros malos tratos durante los arrestos, incluidos golpes violentos a Alié Motalbzadé y Narges Mohammadi, quienes necesitaron atención médica por las lesiones sufridas a causa de las torturas", ha zanjado.

La familia de Mohammadi confirmó el lunes que había sido ingresada hasta en dos ocasiones por las palizas que habría sufrido, tal y como comunicó la propia Premio Nobel de la Paz durante una conversación telefónica, en la que pidió a sus abogados que presenten una denuncia contra las fuerzas de seguridad por estos actos.

Mohammadi fue puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes, en octubre, fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades iraníes llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al deterioro de su estado de salud.

La activista, que ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022. Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán.