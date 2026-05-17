Israel informa de la muerte de un oficial en un ataque de un dron de Hezbolá en el sur de Líbano

El oficial israelí fallecido Maoz Israel Recanati - OFICINA DEL PRIMER MINISTRIO DE ISRAEL

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha perdido la vida tras un ataque con drones explosivos perpetrado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur del Líbano, pese al alto el fuego formalmente en vigor, según ha informado el Ejército israelí este sábado por la noche.

"Se ha concedido permiso para la publicación del nombre de un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) cuya familia ha sido notificada", comienza el comunicado militar israelí.

El oficial fallecido ha sido identificado como el capitán Maoz Israel Recanati, de 24 años, que dirigía un pelotón del 12.º Batallón de la Brigada Golani y era natural de Itamar. Según un comunicado difundido en redes por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Recanati iba a contraer matrimonio con su prometida, Rani, el próximo mes. "Todos la acompañamos a ella y a sus seres queridos en estos momentos difíciles", reza el texto oficial.

Con su muerte, se eleva a siete el número de soldados israelíes caídos en el sur del Líbano desde que se instauró el alto el fuego, y a veinte desde que se intensificaron las hostilidades en el contexto de las tensiones con Irán, el 2 de marzo. También se ha contabilizado la muerte de un contratista civil en el sur de Líbano.

En respuesta, las FDI han derribado varios drones de Hezbolá que sobrevolaban áreas donde están desplegadas tropas israelíes. Asimismo, han indicado, la milicia libanesa ha lanzado cohetes y morteros que han impactado cerca de posiciones de las fuerzas israelíes, si bien no han causado bajas.

Durante el fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo ataques contra aproximadamente 100 objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano, incluyendo puestos de vigilancia, depósitos de armas y otras infraestructuras clave del grupo. Las operaciones se han extendido por toda la zona, incluida la ciudad de Tiro.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), bajo control estatal, ha reportado bombardeos en más de dos docenas de aldeas, algunas situadas a más de 50 kilómetros de la frontera con Israel.

Medios libaneses han informado asimismo este sábado de la muerte de al menos cuatro personas en operaciones militares israelíes en el sur de Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha publicado además su balance diario, que incluye 2.969 muertos y 9.112 heridos desde el 2 de marzo que comenzó la última escalada de violencia.