AMP2.- El primer ministro moldavo insta al voto el día de las elecciones: "No habrá segunda vuelta"

La presidenta Sandu pide a la diáspora que "protejan Moldavia" con su voto

La oposición afirma que ganará las elecciones y pide a sus electores que se manifiesten este lunes

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro moldavo, Dorin Recean, ha animado a sus compatriotas para que acudan a votar este domingo en unas elecciones parlamentarias marcadas por las denuncias del Gobierno sobre la supuesta injerencia rusa. "No habrá segunda vuelta, por eso es tan importante votar hoy", ha dicho a la salida del colegio electoral.

"Debemos acudir a votar en masa, cada voto cuenta. Debemos proteger la paz en Moldavia y la soberanía de nuestro país", ha dicho Recean, que también es candidato al parlamento por el oficialista Partido de Acción y Solidaridad (PAS).

"Nadie, por muy poderoso que sea, puede traicionar a nuestro país si todos nos presentamos y votamos con disciplina. Nuestra fuerza reside en una votación justa", ha dicho el primer ministro moldavo, quien ha destacado el trabajo de las agencias y fuerzas de seguridad para impedir los intentos de sabotear las elecciones.

Las autoridades electorales han informado de que 600.000 electores han votado hasta el mediodía, mientras que unos 5.000 han depositado su papeleta en los colegios habilitados para los ciudadanos con derecho al voto en Transnistria.

Ha habido incidentes en algunos de colegios habilitados en el exterior, como el lanzamiento de gases lacrimógenos en el de la ciudad rumana de Iasi, sin heridos. Una persona ha sido detenida por estos hechos. En otros de Italia, España, Rumanía, Bélgica y Estados Unidos se han recibido falsas alarmas de bomba.

Se han registrado largas colas para votar en algunos de los colegios electorales que se han abierto en el extranjero, especialmente en Europa, incluido en Moscú. El oficialismo confía en el voto de la diáspora que en las últimas elecciones se ha decantado hasta en un casi 90 por ciento por el PAS.

Precisamente, la presidenta Maia Sandu se ha dirigido este domingo a la diáspora para pedirles que "protejan Moldavia" con su voto. "Corremos el riesgo de perderla", ha afirmado en un mensaje difundido a través de su perfil de Facebook.

"Sé que han escuchado muchas historias de terror, pero la situación ahora es diferente. Tanto la situación regional como la global han cambiado. Rusia no es nuestra aliada", ha manifestado la presidenta moldava, quien ha acusado a Moscú de cortarles el suministro de gas y de querer comprar el voto de los moldavos.

"Estos planes solo pueden detenerse con las voces honestas de los moldavos de todo el mundo (...) Querida diáspora, con su voto honesto eligieron el camino europeo, y confiaron en mí para recorrerlo con ustedes. Les pido, con su mismo voto honesto, que no permitan que otros nos roben el futuro", ha exhortado.

Moldavia celebra este domingo unas cruciales elecciones parlamentarias para afianzar sus aspiraciones a formar parte de la Unión Europea, en medio de las denuncias sobre la supuesta injerencia rusa.

El PAS tiene difícil conseguir mayoría en un parlamento que se prevé fraccionado y en el que estará rodeado por formaciones afines a Moscú. Los partidos necesitan al menos el 5 por ciento de los votos, las coaliciones el 7, mientras que los candidatos independientes el 2 por ciento para lograr representación parlamentaria.

El Bloque Electoral Patriótico (BEP) es la principal fuerza de la oposición y obtendría el 13,9 por ciento de los votos, por detrás del PAS que sería la fuerza más votada, según un último sondeo, con el 28,6 por ciento de los apoyos, todo ello en medio de una gran indecisión por parte del electorado.

LA OPOSICIÓN CONVOCA UNA MARCHA PARA CELEBRAR EL TRIUNFO

El líder del BEP, el expresidente moldavo Igor Dodon, ha hecho un llamamiento a sus electores este domingo después de votar para que salgan a manifestarse este lunes de manera multitudinaria en "defensa de la victoria de la oposición".

"Ya está claro que la oposición ganará", ha dicho Dodon, quien ha justificado su llamamiento por el supuesto interés de la presidenta Maia Sandu por anular los resultados. "Que se congreguen mañana a las 12:00 frente al Parlamento", ha pedido.

Dodon ha acusado al Gobierno de infundir "temor" en la ciudadanía y ha respondido a la preguntas sobre la supuesta injerencia rusa durante la campaña afirmando que es Occidente quien se ha entrometido en este proceso electoral.

"Hemos visto esta injerencia a través de varias fundaciones, de Soros y de ONG, que han intimidado a la gente. Consideramos que esto está mal; abogamos por las buenas relaciones con Oriente y Occidente", ha dicho.