Ampliada la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Riad tras los ataques mortales de los hutíes

Colas de humo en el aeropuerto de Riad por un ataque perpetrado por los hutíes de Yemen - Luo Chen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en Arabia Saudí, ha extendido la suspensión de sus operaciones, en medio de los reiterados ataques de las milicias hutíes de Yemen, que han dejado más de una decena de víctimas mortales este fin de semana.

La Autoridad General de Aviación Civil del país ha anunciado este lunes en un breve comunicado que las actividades de este aeropuerto situado en la capital saudí seguirán en suspenso, con el objetivo de "completar los trámites necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones y su disponibilidad operativa, en coordinación con las autoridades competentes".

La decisión se produce tras varios días consecutivos de bombardeos lanzados por la insurgencia hutí contra ese aeropuerto, incluido uno este sábado que ha provocado doce muertos, entre ellos una persona de nacionalidad estadounidense, y más de 300 heridos.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente anunciaron hace una semana una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.