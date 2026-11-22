Archivo - El líder de Chega, André Ventura (archivo) - Henrique Casinhas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido de extrema derecha portugués Chega, André Ventura, se ha fijado como objetivo ganar las próximas elecciones legislativas y ser primer ministro del país.

"No tengo excusa para no ganar las próximas elecciones legislativas", ha planteado Ventura en la clausura de la 7ª Convención Nacional de Chega, en Entroncamento, distrito de Santarém, antes de asegurar que está "listo para ser primer ministro".

"Estoy listo para ser primer ministro de este país y para liderar este país hacia la transformación a la que debe ser conducido. Para ser líder de un país que quiere cambio y que necesita ese cambio", ha argumentado.

La propuesta de cúpula del partido presentada por el propio Ventura ha sido elegida con un 85,66% de los votos en el que, según su líder, ha sido "el congreso más importante de la hsitoria" del partido.

Ventura ha aprovechado para cargar contra el primer ministro luso, Luís Montenegro, del conservador Partido Social Demócrata, porque "tenemos un mal gobierno" y se ha mostrado dispuesto a que haya elecciones frente al "chantaje" de Montenegro. "Si Luís Montenegro quere elecciones, ¡aquí estaremos!", ha espetado. "Quieren poder gobernar haciendo lo mismo que el Partido Socialista (PS), (pero) no les vamos a dejar. Quieren amenazarnos con elecciones. No les dejaremos. Estamos hechos de otra pasta", ha argumentado.

También ha criticado a los partidos de izquierda, PS, Partido Comunista de Portugal (PCP), Libre y Bloque de Izquierda, quienes "estaban invitados" al congreso, pero "no saben vivir con democracia".

En cuanto a propuestas políticas, Ventura ha planteado el concepto de "reemigración". "Lo que fue un error fue dejar entrar en Europa a personas que no han venido a colaborar, trabajar. Han venido a vivir a costa de Europa", ha señalado.

"Quien venga a este país, para este continente, para Portugal, tiene que aceptar que la bandera es sagrada para nosotros, que con toda la libertad religiosa que tenemos, este es un país cristiano, que asume la familia y los valores cristianos", ha explicado. "O aceptan nuestros valores, o tendrá un viaje de vuelta a su país de origen", ha remachado.

Chega es la tercera fuerza política de la Asamblea Nacional de Portugal con 60 de los 230 escaños que conforman la Cámara desde las elecciones legislativas del 18 de mayo de 2025. Las próximas elecciones serán en 2029 si se agota la legislatura.