Un antiguo portavoz de los talibán paquistaníes se fuga del país con destino a Turquía

Publicado 07/02/2020 16:36:54 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ehsanulá Ehsan, exportavoz del grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, ha asegurado en un mensaje de audio que circula por redes sociales que ha conseguido "escapar" de la custodia de las fuerzas de seguridad de Pakistán, desde donde se ha trasladado a Turquía.

"Soy Ehsanulá Ehsan. Soy el antiguo portavoz de TTP y Yamaatul Ahrar --una escisión del grupo--. Me entregué a las autoridades de seguridad paquistaníes el 5 de febrero de 2017 bajo un acuerdo", afirma en el audio el hombre, cuyo nombre real es Liaqat Alí.

"Honré este acuerdo durante tres años, pero las autoridades paquistaníes lo violaron y me mantuvieron en prisión junto a mis hijos", agrega, antes de resaltar que logró fugarse junto a su esposa y sus dos hijos.

Ehsan recalca en el mensaje que logró escapar el 11 de enero "con ayuda de Dios" y, en declaraciones al diario paquistaní 'The News', ha desvelado que en estos momentos se encuentra en Turquía justo a su familia.

"No puedo decir más, pero puedo decir que estoy en Turquía en estos momentos con mi esposa, mi hijo y mi hija. No me pregunte cómo llegué aquí, ya que por ahora no puedo decirlo", ha remachado.

El antiguo portavoz de los talibán paquistaníes reclamó en el pasado la responsabilidad del grupo en numerosos atentados en Pakistán, así como el intento de asesinato de la Premio Nobel de la Paz Malala Yusafzai.

Yaamatul Ahrar surgió en agosto de 2014 tras escindirse de TTP y desde entonces reclamó la autoría de numerosos atentados en Pakistán. Ehsan abandonó TTP tras varios años como portavoz y se unió al nuevo grupo.

Las autoridades ilegalizaron el grupo en 2016 y un año después surgieron informaciones sobre la muerte de su líder, Omar Jalid, en un bombardeo estadounidense en Afganistán.