La AP rechaza una investigación conjunta con Israel sobre la muerte de la periodista de Al Yazira

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas - Issam Rimawi/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

Abbas dice que Palestina acudirá al TPI y hace a Israel "totalmente responsable del asesinato" de Abu Aklé

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha rechazado este jueves la posibilidad de llevar a cabo una investigación conjunta con Israel sobre la muerte de la periodista Shirín abu Aklé, muerta el miércoles tras recibir un disparo durante una operación de las fuerzas israelíes en Yenín, y ha adelantado que llevará el caso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Husein al Sheij, miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y asesor el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha recalcado que las autoridades se niegan a una pesquisa conjunta y ha rechazado igualmente la petición de Israel para que se le entregue la bala que mató a Abu Aklé.

"Hemos rechazado esto y hemos afirmado que nuestra investigación será llevada a cabo de forma independiente. Informaremos a su familia, Estados Unidos, Qatar y todas las autoridades oficiales y la población de los resultados de la investigación, con gran transparencia", ha sostenido.

Asimismo, ha incidido a través de su cuenta en la red social Twitter en que "todas las indicaciones, las pruebas y los testigos confirman que fue asesinada por unidades especiales de Israel". El propio Al Sheij dijo el miércoles que "el gobierno de ocupación es responsable del asesinato de la periodista Shirín abu Aklé".

"Confirmamos que la Autoridad Palestina trasladará el caso al TPI", señaló, un extremo que ha confirmado este mismo jueves Abbas durante el funeral de Abu Aklé, que se ha celebrado durante la jornada en la ciudad de Ramala. En el mismo ha estado presente el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, junto a otros altos cargos.

El ataúd con el cuerpo de la periodista ha sido trasladado por la guardia de honor de la Mukata junto con una bandera palestina, un chaleco de prensa, un pañuelo tradicional palestino y flores, tras lo que Abbas ha descrito a Abu Aklé como "una heroína que sacrificó su vida en defensa de su causa y su pueblo".

"Era una voz honesta y patriótica que trasladó el sufrimiento de las madres de los mártires y los prisioneros, el sufrimiento de Jerusalén, los campamentos de refugiados, las protestas y las incursiones (de las fuerzas de seguridad israelíes) en localidades y aldeas", ha manifestado el presidente palestino, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

"Hacemos a las autoridades de ocupación israelíes totalmente responsables del asesinato y no podrán esconder la verdad. Este crimen no quedará sin castigo", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que rechaza una investigación conjunta porque "son ellos los que cometieron este crimen". "No confiamos en ellos. Iremos inmediatamente al TPI", ha zanjado.

Abu Aklé, de 51 años, se encontraba en un campo de refugiados de Yenín cubriendo los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, que han disparado contra los jóvenes y los equipos de prensa que se encontraban en la zona, según ha recogido la agencia de noticias Maan.

Distintos vídeos muestran a la periodista con chaleco antibalas y con un casco con la palabra "prensa". De hecho, Samudi, quien recibió un disparo en la espalda, dijo en declaraciones al diario israelí 'Haaretz' que tanto él como otro periodista, y también la reportera que ha fallecido a consecuencia del tiroteo, vestían sus chalecos identificativos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han destacado que "se está investigando la posibilidad de que los periodistas resultaran heridos, posiblemente por disparos de palestinos armados. Asimismo, el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, indicó que las autoridades de Israel han ofrecido a las autoridades palestinas una "investigación patológica conjunta" sobre la "triste muerte" de la periodista.

El suceso ha sido condenado por Al Yazira, la Autoridad Palestina y Qatar, que ha incidido en que "la ocupación debe rendir cuentas por este horrible crimen y llevar a los responsables ante la justicia internacional". Por su parte, Naciones Unidas ha reclamado "una investigación inmediata y exhaustiva y que los responsables rindan cuentas".