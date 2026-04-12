Aplazan una hora el cierre de urnas en Perú por retrasos en la entrega de material electoral

Elecciones en Perú - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Roberto Burneo, ha informado de que se ampliará una hora, hasta las 18.00 horas (1.00 horas en la España peninsular) el horario de votación de las elecciones generales celebradas este domingo en el país andino.

La decisión se produce tras las denuncias ciudadanas y de miembros de mesa sobre los retrasos en la recepción del material electoral en la región de Lima Metropolitana. Asimismo se ha ampliado el horario de constitución de las mesas de hasta las 14.00 horas.

"Se ha acordado, ante el pedido de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), considerar viable el mismo y ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2.00 de la tarde a nivel nacional y ampliar el horario de votación hasta las 6.00 de la tarde a nivel nacional", ha explicado Burneo en declaraciones recogidas por la prensa peruana.

Por su parte, el presidente de la ONPE, Piero Corvetto, ha pedido disculpas públicas por estos retrasos del material en Lima. "Pedimos desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados", ha apuntado.

Uno de los candidatos presidenciales, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), ha expresado su suspicacia por estas modificaciones del proceso electoral tras votar en un local de Petroperú en el distrito de San Isidro de Lima.

"¿Crees que es casualidad? Tengo un montón de quejas. Me he demorado un poco porque he recibido más de 100 whatsapps de gente diciéndome que no le abren la mesa. No es casualidad", ha planteado López Aliaga.

También ha asegurado que ha habido retrasos en Barcelona, donde "no dejaban entrar a los personeros de renovación a defender el voto". "Es rarísimo, ¿no?", ha apuntado.

También ha votado ya la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se ha distanciado de la polémica y se ha referido a que ha visitado la tumba de sus progenitores para "tenerlos presentes" durante la jornada electoral.

"Los extrañamos mucho, pero de ellos tenemos su ejemplo, su disciplina, el amor que nos dieron, y eso es lo que nosotras ahora queremos transmitir también a nuestras hijas. Queríamos rendir un justo homenaje", ha declarado.

"Hoy es una fiesta del Perú, es una fiesta para todos los peruanos y es una oportunidad también de buscar un cambio", ha añadido Fujimori, favorita en las encuestas, aunque con poco más del 10% de apoyo.

Mientras, el candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, ha votado en el colegio Alfonso Ugarte del distrito limeño de San Isidro.

El candidato de Podemos Perú, José Luna Gálvez, se ha mostrado optimista por los resultados que obtendrá en estos comicios y el de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, ha resaltado que la contienda se mantiene abierta hasta el final. También ha votoado el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos.

Durante la jornada ha ejercido igualmente su derecho al voto el presidente saliente, José María Balcázar, quien lanzó un llamamiento a la ciudadanía para que acuda masivamente a las urnas y "votar bien" para luego "no quejarse".

"A mí me parece que allí está el tema, en que podamos elegir bien y no nos quejemos después cuando la representación parlamentaria, que en este caso se va a incrementar un poco, porque vamos a tener más senadores que representarían ciertamente a la voluntad popular, aunque hubiese sido ideal que se mejorase el sistema de representación nacional", ha resaltado.

Asimismo, Balcázar ha emplazado a los candidatos "respetar al ganador" y no "magnificar" incidencias que "no dan ningún indicio" de fraude. "Yo creo que la invocación que se haría es que respeten al ganador. En este país, estamos acostumbrados muchas veces a magnificar cualquier tipo de incidencias intrascendentes, que no dan ningún indicio de que puede haber un fraude", ha declarado a la emisora de radio RPP.