Arabia Saudí acoge este miércoles una reunión entre ministros de Exteriores sobre la seguridad en la región

Archivo - El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan - Europa Press/Contacto/Luka Dakskobler - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí ha anunciado en la madrugada de este miércoles que acogerá en su capital, Riad, una reunión entre los ministros de Exteriores de un conjunto de países árabes y musulmanes, de los que no ha concretado ningún nombre, en torno a la situación de seguridad de Oriente Próximo.

"El Reino de Arabia Saudí, en su capital, Riad, acogerá el miércoles por la noche (...) una reunión consultiva de ministros de Exteriores de un grupo de países árabes e islámicos", ha anunciado la cartera de Exteriores saudí en redes sociales.

Al hilo, la diplomacia de Riad ha indicado que el encuentro tiene "el objetivo de seguir consultando y coordinando acciones para apoyar la seguridad y la estabilidad de la región".

La cumbre ministerial se producirá en un marco geopolítico marcado por los ataques que sufren en la actualidad un amplio número de países de Oriente Próximo, como los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo --Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Kuwait y Bahréin--, afectados principalmente por las represalias de Irán contra bases e intereses estadounidenses, tras la ofensiva lanzada por Washington junto a Israel.

Simultáneamente, Líbano ha sido diana de reiterados ataques israelíes oficialmente dirigidos contra posiciones del partido-milicia chií Hezbolá, que ya han dejado cerca de 900 muertos y más de un millón de desplazados, mientras que, a su vez, Irak ha hecho frente al constante intercambio de hostilidades entre milicias proiraníes, radicadas en el país, y Estados Unidos e Israel desde el inicio del conflicto.