Arabia Saudí advierte a Irán de que "pagará el precio" si continúa con sus "políticas agresivas"

Publicado 24/06/2019 13:08:59 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Jubeir, ha advertido este lunes a Irán de que "pagará el precio" si continúa con sus "políticas agresivas", si bien ha expresado su deseo de que no estalle una guerra en la región.

Durante una entrevista concedida al diario francés 'Le Monde', Al Jubeir ha resaltado que "Irán está bajo grandes sanciones económicas" que "serán reforzadas" si Teherán no cambia sus actitud. "Si mantiene sus políticas agresivas, deberá pagar el precio", ha dicho.

Así, ha manifestado que Arabia Saudí "ha dicho que quiere evitar una guerra a cualquier precio, al igual que Estados Unidos". "Son los iraníes los que han elegido el recrudecimiento de la situación", ha criticado.

"No se puede atacar a barcos en el Golfo (Pérsico), no se puede atacar oleoductos, no se puede entregar misiles balísticos a grupos terroristas como los huthis para que los usen contra Arabia Saudí", ha manifestado.

En este sentido, Al Jubeir ha recalcado que las autoridades saudíes "tienen el deber de responder si son atacadas", al tiempo que ha reiterado que "todo el mundo quiere evitar una guerra, dado que las consecuencias serían catastróficas".

"Sin embargo, todo el mundo ha tomado conciencia de que la política iraní tiene que cambiar y que Teherán no puede seguir así", ha apuntado, antes de abogar porque "el mundo hable con una sola voz" a las autoridades del país.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han incrementado en el último año a raíz de la retirada de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 y la reimposición de sanciones sobre Teherán.

Ante esta situación, Irán anunció en mayo que dejaría de cumplir algunos de sus compromisos y dio de plazo 60 días para reanudar el refinamiento de uranio a un nivel más alto si el resto de firmantes del acuerdo no son capaces de garantizar los intereses de Teherán.

Este mismo mes, las autoridades estadounidenses acusaron a Irán de estar detrás del ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán, lo que ha sido rechazado por Teherán.

Las tensiones entre Washington y Teherán llegaron la semana pasada a un nuevo nivel, después de que las fuerzas iraníes derribasen el 20 de junio un dron norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en Twitter que estaba dispuesto a atacar a Irán como represalia, pero decidió dar marcha atrás en el último momento porque la respuesta no habría sido "proporcionada", dado que se habría saldado con 150 muertos.