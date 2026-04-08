Arabia Saudí aplaude el alto el fuego entre EEUU e Irán y pide una navegación "sin restricciones" en Ormuz

Archivo - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han aplaudido este miércoles el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán y ha reclamado un pacto "exhaustivo" para poner fin al conflicto y garantizar la seguridad en la región, tras más de un mes de guerra a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

El Ministerio de Exteriores saudí ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que "aplaude el anuncio de su excelencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su excelencia el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, sobre el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", sin mención alguna a la respuesta de Teherán.

Así, ha alabado los esfuerzos de mediación de Pakistán y ha mostrado su apoyo a los mismos para lograr "un acuerdo duradero que logre seguridad y estabilidad y aborde todos los problemas que han contribuido a la inestabilidad y la inseguridad desde hace varias décadas".

Riad ha subrayado además la necesidad de mantener "abierto a la navegación" el estrecho de Ormuz, "sin restricción alguna", y ha mostrado su esperanza de que este acuerdo de alto el fuego "dé una oportunidad para lograr una desescalada exhaustiva y sostenible, aumentando la seguridad en la región y deteniendo cualquier agresión o política que viole la soberanía, la seguridad y la estabilidad de los países de la región".

Apenas unas horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego, el Ministerio de Defensa saudí anunció la interceptación de cinco misiles balísticos sobre el este del país, en el marco de los ataques desatados por Irán contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo en respuesta a la citada ofensiva, lanzada en medio de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Horas antes de este mensaje desde Arabia Saudí, Trump anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, Sharif ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.