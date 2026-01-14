Arabia Saudí aplaude a EEUU por declarar "terroristas" a ramas de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano

Archivo - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán (archivo) - -/Spa/Dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido este miércoles la decisión de Estados Unidos de declarar como "grupos terroristas" a las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, algo que Washington enmarca en sus esfuerzos para "proteger" al país y a sus socios.

Así, el Ministerio de Exteriores saudí ha subrayado en un comunicado en redes sociales la "condena" de Riad "al extremismo y el terrorismo", así como "su apoyo a todo lo que permita lograr seguridad, estabilidad y la prosperidad de los países árabes, y la seguridad de la región y el mundo".

La Administración de Donald Trump aseguró el martes que, "aunque Hermanos Musulmanes, a los que Hamás ha jurado lealtad, afirma haber renunciado a la violencia, sus ramas designadas hoy continúan promoviendo, incitando y glorificando el terrorismo, lo cual amenaza directamente los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

En este sentido, el subsecretario del departamento para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, subrayó que "Hermanos Musulmanes han inspirado, alimentado y financiado a grupos terroristas como Hamás que representan una amenaza directa para la seguridad (...) A pesar de su fachada pacífica, tanto las filiales egipcias como jordanas han conspirado para apoyar el terrorismo de Hamás y socavar la soberanía de sus propios gobiernos nacionales".