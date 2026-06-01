Arabia Saudí condena los ataques de Israel contra Líbano y se opone a la incursión terrestre

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han condenado este lunes los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Líbano y han mostrado su completa oposición a la incursión israelí en el territorio, unas palabras que llegan después de que el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, haya ordenado nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut.

A medida que se intensifica la ofensiva y la invasión del país vecino, el Ministerio de Exteriores saudí ha indicado en un comunicado que los ataques contra el "hermano" Líbano suponen una "violación de su soberanía" y ha instado a la comunidad internacional a "asumir su responsabilidad para detener esta agresión y poner fin a los movimientos militares israelíes que buscan expandirse en territorio libanés".

"Subrayamos la importancia de proteger la soberanía del territorio libanés y del hermano pueblo libanés de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes, haciendo hincapié en la importancia de adherirse al Acuerdo de Taif, que garantiza la soberanía del Estado libanés sobre todo su territorio", recoge el texto.

Así, ha resaltado también la necesidad de "cumplir con las decisiones del Gobierno libanés de restringir el uso de armas al Estado y a sus instituciones legítimas, garantizando así el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Líbano y su pueblo hermano".

Netanyahu aseguró la semana pasada que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.