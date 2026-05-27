Guerra en Irán | Directo: Aumentan a más de 30 los muertos en una sola jornada de ataques de Israel contra Líbano

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 27 mayo 2026 8:03
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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha subrayado este martes que los países de Oriente Próximo "no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos" y ha apelado a mejorar las relaciones entre los Estados regionales tras el conflicto abierto por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

"Lo que es cierto es que las manecillas del reloj no darán marcha atrás y que las naciones y tierras de la región no serán ya escudos para las bases estadounidenses", ha dicho Jamenei en un mensaje escrito con motivo del inicio de la peregrinación a La Meca, recogido por la cadena de televisión pública, IRIB.

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Aumentan a más de 30 los muertos en una sola jornada de ataques de Israel contra Líbano

Las autoridades de Líbano han elevado este martes a más de 30 muertos y 40 heridos el total de víctimas a causa de una nueva oleada de ataques del Ejército de Israel contra su territorio, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

Israel anuncia el desmantelamiento de una supuesta célula terrorista liderada por el abogado francopalestino Salá Hamuri

El Shin Bet, la Inteligencia israelí en el ámbito estatal, y la Policía israelí han asegurado este martes haber desmantelado una supuesta célula terrorista de "residentes de Jerusalén Este operada por un terrorista residente en Francia", en alusión al abogado y activista francopalestino Salá Hamuri, deportado al país galo en diciembre de 2022 y al que las autoridades israelíes vinculan al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una milicia que Israel considera una organización terrorista.

El Consejo de Seguridad condena el ataque con dron contra la central nuclear de Baraká (EAU) la pasada semana

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado este martes "en los términos más enérgicos" el ataque con dron registrado a inicios de la pasada semana contra las inmediaciones de la central nuclear de Baraká, en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), denunciando lo que ha considerado "una flagrante violación del Derecho Internacional" a la que también ha atribuido peligros relacionados con el medio ambiente.

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