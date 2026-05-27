Guerra en Irán | Directo: Aumentan a más de 30 los muertos en una sola jornada de ataques de Israel contra Líbano

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha subrayado este martes que los países de Oriente Próximo "no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos" y ha apelado a mejorar las relaciones entre los Estados regionales tras el conflicto abierto por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

"Lo que es cierto es que las manecillas del reloj no darán marcha atrás y que las naciones y tierras de la región no serán ya escudos para las bases estadounidenses", ha dicho Jamenei en un mensaje escrito con motivo del inicio de la peregrinación a La Meca, recogido por la cadena de televisión pública, IRIB.

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