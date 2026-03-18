Arabia Saudí confirma el impacto cerca de una base aérea de restos de un misil balístico interceptado

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este miércoles el impacto cerca de la base aérea de Príncipe Sultán de restos de un misil balístico interceptado por sus sistemas de defensa aérea, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado que "un misil balístico lanzado hacia la provincia de Al Jarj fue interceptado y destruido", antes de agregar que "los restos de la interceptación cayeron en los alrededores de la base aérea Príncipe Sultán, sin causar daños".

Asimismo, ha apuntado que también han sido derribados diez drones durante las últimas horas, incluido dos cuyo supuesto objetivo era el barrio de la capital, Riad, que acoge numerosas embajadas, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.