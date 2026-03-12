Arabia Saudí derriba un dron supuestamente disparado contra una zona que acoge varias embajadas

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han asegurado haber derribado este jueves un dron que se dirigía a una zona que acoge varias embajadas en el país, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Un dron enemigo fue derribado cuando intentaba acercarse al distrito de las embajadas", ha dicho un portavoz del Ministerio de Defensa saudí, que ha señalado en un comunicado en rede sociales que también fueron interceptados cinco aparatos cerca del yacimiento petrolero de Shayba.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones lanzados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.