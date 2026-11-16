Arabia Saudí destituye al comandante de la coalición militar para Yemen tras los recientes avances de los hutíes

El ministro de Defensa de Arabia Saudí, Jalid bin Salmán - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este lunes la destitución del comandante al frente de la coalición militar encabezada por Riad y que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente frente a los rebeldes hutíes.

De acuerdo a un decreto firmado por el rey Salmán bin Abdulaziz al Saud y difundido por la agencia estatal de noticias SPA, el general Fahd bin Hamad bin Abdulaziz al Salmán se desempeñará a partir de ahora como "asesor" del ministro de Defensa, Jalid bin Salmán.

La orden anuncia asimismo quién lo sustituye al frente de la coalición militar: "Se encarga al general de división Fayad bin Hamid bin Raqad al Ruwaili, jefe del Estado Mayor General, que desempeñe las funciones de comandante de las Fuerzas Conjuntas, además de sus funciones habituales".

Estos cambios llegan en medio de los avances de la insurgencia hutí, quienes han obligado en los últimos días a las fuerzas yemeníes reconocidas internacionalmente a retirar tropas del aeropuerto de Dhubab y de la zona del estrecho de Bab el Mandeb.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste de Yemen, han ejecutado asimismo numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.