Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos denuncian ataques con drones y misiles iraníes pese al alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de un dron. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques estas últimas horas con drones y misiles iraníes pese al alto el fuego, negociado entre Irán y Estados Unidos para que las partes y sus aliados cesen los ataques durante dos semanas.

El Ministerio de Defensa saudí ha informado de la "intercepción y destrucción" de nueve drones durante "las últimas horas", en un mensaje en redes sociales en el que evita señalar directamente a Irán aunque se produce en el contexto de las represalias por Teherán por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

En la misma línea, Kuwait ha indicado que sus defensas antiaéreas, "desde las ocho de la mañana", "están haciendo frente a una intensa ola de ataques hostiles e ilícitos de origen iraní".

"Se han interceptado un total de 28 drones que tenían como objetivo el Estado de Kuwait", ha informado el portavoz del Ministerio de Defensa, Abdulaziz al Otaibi, en un mensaje en redes sociales.

Según ha denunciado Kuwait, los ataques "agresivos" apuntaban a instalaciones petroleras y centrales energéticas en el sur del país y han provocado "importantes daños materiales" en infraestructuras petroleras, plantas de generación eléctrica y destilación de agua.

Por su lado, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques "flagrantes" de Irán "desde el inicio de la vigencia del alto el fuego" con 17 misiles balísticos y 35 drones que han sido interceptados por los sistemas antiaéreos.

Previamente, al filo del acuerdo para una tregua de dos semanas anunciada por Washington y Teherán, Emiratos ha sufrido un incidente en el complejo de gas de Habshan por la caída de restos de proyectiles neutralizados por el Ejército emiratí, que ha dejado tres heridos.

"Las autoridades competentes de Abu Dabi confirman que el incidente se debió a la caída de fragmentos tras una intercepción exitosa por parte de los sistemas de defensa antiaérea, lo que provocó el estallido de varios incendios y heridas leves a dos personas de nacionalidad emiratí y una persona de nacionalidad india", ha informado la oficina de medios de Abu Dabi.