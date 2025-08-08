Arabia Saudí pide "medidas disuasorias" contra Israel para impedir que ocupe la ciudad de Gaza

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno saudí ha declarado su enérgica condena a los planes de Israel para ocupar la ciudad de Gaza y ha pedido a la comunidad internacional que adopte "medidas disuasorias" para evitar esta expansión de la ofensiva militar en el enclave palestino.

Esta expansión, denuncia Arabia Saudí en un comunicado, es un ejemplo de la "persistencia" de Israel "en la comisión de crímenes de hambre, prácticas brutales y limpieza étnica contra el hermano pueblo palestino".

"Las ideas y decisiones inhumanas adoptadas por las autoridades de ocupación israelíes reafirman que no comprenden el apego emocional, histórico y jurídico del pueblo palestino a esta tierra, y que el pueblo palestino tiene derecho a ella, de acuerdo con el Derecho Internacional y los principios humanitarios", ha hecho saber el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

En la nota, el reino señala a la comunidad internacional por su pasividad y pide al Consejo de Seguridad que adopte "posiciones firmes, disuasorias y eficaces" para detener de inmediato los ataques y las violaciones israelíes.

La ofensiva israelí, ha insistido Riad, "sacude los cimientos del orden internacional y la legitimidad internacional, amenaza la paz y la seguridad regionales y mundiales, y presagia graves consecuencias que incitan al genocidio y al desplazamiento forzado".