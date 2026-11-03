Arabia Saudí reafirma que responderá "con firmeza" a cualquier amenaza tras los últimos ataques de los hutíes

Archivo - Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí. - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Arabia Saudí ha reafirmado este martes que responderá "con firmeza" a cualquier amenaza que ponga en cuestión su soberanía e intereses, el mismo día de conocerse que los hutíes han reivindicado nuevamente ataques contra posiciones saudíes, entre ellas el aeropuerto de Abha y una base militar.

El príncipe heredero Mohamed bin Salmán ha encabezado un nuevo consejo de ministros en el que se ha reiterado que Arabia Saudí no solo ejercerá su derecho a la defensa, sino que además ha instado a la comunidad internacional a asumir las medidas necesarias para garantizar la seguridad marítima en la región.

El Gobierno saudí ha rechazado "todas las violaciones que amenacen la seguridad y la protección de la navegación marítima y el suministro energético mundial" y ha recordado cómo "a pesar de los retos", el país "ha seguido suministrando energía de forma fiable a los mercados mundiales".

En las últimas horas, los rebeldes hutíes han reivindicado nuevos ataques sobre posiciones saudíes, al mismo tiempo que han denunciado que las operaciones militares de la coalición liderada por Riad sobre Yemen ha matado a 17 personas y herido a más de medio centenar.