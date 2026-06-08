Arabia Saudí señala que un misil lanzado desde Yemen se desvió y cayó en zona deshabitada cerca de la frontera

Archivo - Estelas de misiles lanzados contra Israel. - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí ha indicado este lunes que el misil lanzado desde Yemen y que cayó en territorio saudí, iba dirigido a otro país de la región y que se desvió por fallos técnicos y golpeó una zona deshabitada cerca de la frontera.

"En cuanto al lanzamiento de un misil balístico desde Yemen y su desaparición cerca de la frontera, los resultados de las investigaciones y la revisión técnica han mostrado que el lanzamiento del misil fue dirigido hacia un país regional", ha señalado el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado.

De esta forma, indica que por "razones técnicas", el misil "falló y se desvió de su trayectoria", por lo que genera "indicios inexactos sobre el destino del objetivo".

En todo caso, constata que finalmente el misil se precipitó sobre una "zona deshabitada cerca de la frontera entre Arabia Saudí y Yemen".

Este mismo lunes a primera hora, el Ejército de Israel ha asegurado haber detectado lanzamientos de misiles desde Yemen e Irán contra su territorio, en medio de una noche marcada por el intercambio de ataques en plena escalada de las tensiones.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen han aplaudido la ofensiva iraní contra Israel y reivindicado el lanzamiento de varios misiles contra "objetivos sensibles" en Israel, anunciando además un "bloqueo total" al paso de embarcaciones israelíes en el mar Rojo, en lo que describen como una respuesta a las acciones de Israel en la región de Oriente Próximo.