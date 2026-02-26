Araqchi advierte en Ginebra a su par omaní que el "éxito" de las conversaciones dependen de la "seriedad" de EEUU

Los ministros de Exteriores de Irán y Omán, Abbas Araqchi y Badr bin Hamad al Busaidi respectivamente - PORTAVOZ DE EXTERIORES DE IRÁN EN TELEGRAM

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha advertido este miércoles en un encuentro con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, a su llegada a Ginebra, que el éxito de las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear requiere de la "seriedad" de Washington no así "posiciones contradictorias".

"Aunque apreció los esfuerzos del ministro de Exteriores de Omán para ayudar a avanzar en el actual proceso diplomático, el ministro (Araqchi) consideró que el éxito de las conversaciones requiere la seriedad de la otra parte y que se eviten comportamientos y posiciones contradictorias", ha señalado el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, que acompaña a la comitiva iraní en la localidad suiza.

En la reunión, celebrada en las últimas horas de este miércoles, "se explicaron las opiniones de la República Islámica sobre las cuestiones nucleares y el levantamiento de las sanciones y (...) los puntos y consideraciones de nuestro país", ha apuntado en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Horas antes, el ministro Araqchi ha asegurado que en Teherán "estamos listos, plenamente preparados para ambas opciones: la guerra y la paz", destacando que en la última ronda de conversaciones, también celebrada en Ginebra, las dos partes alcanzaron "algunos avances, cierto entendimiento, que podemos aprovechar para forjar un acuerdo".

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a la cadena India Today, al ser preguntado por las declaraciones vertidas en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en su discurso sobre el Estado de la Unión aseguró que las autoridades del país centroasiático están "persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones" en materia nuclear.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos", alertó durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido este mismo miércoles en las acusaciones de Trump, afirmando que, si bien las autoridades iraníes "no están enriqueciendo uranio ahora mismo, están intentando llegar al punto en que finalmente puedan hacerlo".

Asimismo, en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, ha querido recalcar que "Irán posee varios misiles balísticos, en particular de corto alcance que amenazan a Estados Unidos, a nuestras bases en la región, en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin; y también poseen activos navales que amenazan el transporte marítimo e intentan amenazar a la Armada estadounidense".

Este cruce de declaraciones llega en vísperas de una nueva ronda de contactos en Suiza, en la que se espera que participen el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner.

Washington ha incrementado durante las últimas semanas su despliegue militar en Oriente Próximo, en medio de las amenazas de Trump, que llegan incluso a pesar de que ambos países han iniciado ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, mientras Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.