Araqchi aplaude las palabras del presidente alemán, que considera la guerra en Irán como un "error garrafal"

Archivo - El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

Steinmeier se desmarca del Gobierno alemán al afirmar que este conflicto es "contrario al Derecho Internacional"

BERLÍN, 24 Mar. (EP/DPA) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha celebrado este martes las palabras del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que ha calificado la guerra en el país asiático de "error político garrafal" y la ha considerado "contraria al Derecho Internacional"

"El Derecho Internacional está muerto en la práctica, impulsado por el doble rasero occidental respecto a Gaza frente a Ucrania y el silencio ante la agresión israelí-estadounidense contra Irán", ha señalado en redes sociales, donde ha querido "reconocer el mérito del presidente Steinmeier por condenar las violaciones contra los iraníes".

El jefe de la diplomacia iraní ha incidido en el mismo mensaje que "quienes valoran el Estado de derecho también deberían alzar la voz".

Sus declaraciones llegan horas después de que el mandatario alemán haya criticado el conflicto desatado en Oriente Próximo, a raíz de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán hace ya cerca de un mes, en un acto en el ha dicho que la guerra es "un error político garrafal" y "una guerra realmente realmente evitable e innecesaria, si su objetivo era detener a Irán en su camino hacia la bomba atómica".

Steinmeier ha defendido además que "la guerra contra Irán es contraria al Derecho Internacional", al considerar que "no cabe duda de que el argumento de un ataque inminente contra Estados Unidos no se sostiene", unas palabras que ha dicho durante un acto conmemorativo del 75º aniversario de la refundación del Ministerio de Exteriores alemán tras la Segunda Guerra Mundial.

El dirigente ha asegurado que el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 --cuando él era ministro de Exteriores--, permitió que Irán estuviera más cerca que nunca del desarme nuclear. Cabe recordar que Washington se retiró de dicho acuerdo durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

En este sentido, Steinmeier ha hecho un llamamiento a mantener una mayor distancia respecto al Gobierno de Trump y ha pedido un mayor compromiso con el Derecho Internacional. "Debemos ser pragmáticos en nuestro trato con esta Administración estadounidense y centrarnos en nuestros intereses fundamentales", ha dicho, si bien ha matizado que "el realismo también significa: no nos dobleguemos".

"El Derecho Internacional no es un guante viejo del que debamos deshacernos cuando otros lo hacen. Al contrario: es vital para todos aquellos que no se cuentan entre las grandes potencias", ha agregado entre aplausos.