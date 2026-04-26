El ministro de Asuntos Exteriores de Irán continúa en Omán su gira diplomática con el alto el fuego en vigor

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha reunido este domingo con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said- GOBIERNO DE IRÁN

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha reunido este domingo con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said, durante su visita a Mascate y después de estar el sábado en Islamabad, país mediador en medio de la tregua de la ofensiva militar estadounidense e israelí.

Araqchi ha destacado el "enfoque responsable" y la "prudencia" de Omán en el ámbito diplomático y ha subrayado la intención iraní de mantener "relaciones amistosas" con Omán y los demás países del sur del golfo Pérsico.

"La experiencia de la guerra impuesta de 40 días demuestra que la presencia militar de Estados Unidos en los paíes de la zona solo genera inseguridad y división", ha argumentado en declaraciones publicadas en redes sociales tras su visita al Palacio Al Baraka de Mascate.

Por eso, Araqchi pide una actitud "constructiva y responsable" a estos países para poner en marcha mecanismos de seguridad "libres de la intervención de Estados Unidos".

El sultán omaní ha planteado sus propuestas "para mejorar las perspectivas de lograr soluciones políticas sostenibles y mitigar las repercusiones de las crisis regionales", informa la agencia de noticias oficial omaní, ONA. Ha abogado así por "el lenguaje del diálogo y la diplomacia" y ha ofrecido la disposición de su país "a prestar toda la ayuda" en ese sentido.

En la reunión también ha estado presente el ministro de Asuntos Exteriores omaní, Badr al Busaidi, con quien ya se reunión Araqchi el sábado nada más llegar a Omán procedente de Afganistán.

Araqchi ha informado además en las últimas horas de que ha mantenido contactos telefónicos con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, o Egipto, Badrer Abdelati.

El alto el fuego entre Irán e Israel y Estados Unidos, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido hasta que concluyan las negociaciones.