Araqchi intensifica los contactos diplomáticos en medio de la ofensiva israelí en Líbano

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES IRANÍ - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha intensificado este lunes los contactos diplomáticos con varios países en medio de la ofensiva israelí en Líbano y la interrupción del intercambio de mensajes entre Teherán y Washington anunciada por Irán.

El propio Araqchi ha manifestado que "el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos era, de forma inequívoca, un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano".

"Su violación en un frente es una violación en todos los frentes. Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación", ha insistido el jefe de la diplomacia iraní a través de un breve mensaje publicado en redes sociales.

Tras el mismo, el Ministerio que dirige ha publicado varios mensajes informando de contactos entre Araqchi y otros responsables diplomáticos como su homólogo belga, Maxime Prévot, con quien ha tratado "los últimos acontecimientos en la región de Asia occidental y los procesos diplomáticos en marcha para evitar una escalada de la tensión y poner fin a la guerra estadounidense-sionista impuesta a Irán".

Asimismo Araqchi ha hablado con el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, "sobre los últimos acontecimientos regionales, la agresión del régimen sionista contra Líbano y las consecuencias de estas agresivas acciones".

Araqchi ha tratado estos mismos asuntos con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y ha hablado también con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Abdulrahman al Thani.

Igualmente ha conversado con su par paquistaní, Mahamad Ishaq Dar, y con el jefe de las Fuerzas Armadas paquistaníes y mediador clave entre Washington y Teherán, el mariscal de campo Asim Munir. También ha recibido al nuevo embajador de Irán en Argelia, Naser Kanani, y al nuevo embajador iraní en Rumanía, Seyed Mohsen Emadi, antes de partir hacia sus respectivos destinos.