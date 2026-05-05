Araqchi mantiene que "no hay solución militar" para Ormuz e insta a EEUU a "no verse arrastrado" a un "atolladero"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido en la madrugada de este martes que "no hay solución militar" la crisis en el estrecho de Ormuz y ha instado a Estados Unidos a cuidarse de no "verse arrastrado de nuevo a un atolladero por quienes le desean mal" tras una jornada marcada por los ataques a lanchas rápidas iraníes anunciados por Washington y la afirmación del Ejército de Irán de haber impedido la entrada de destructores estadounidenses en aguas del citado estrecho.

"Los acontecimientos en Ormuz dejan claro que no hay solución militar para una crisis política", ha alegado Araqchi en una publicación en redes en la que ha rebautizado el llamado Proyecto Libertad de Estados Unidos --la iniciativa apoyada por el Ejército norteamericano que pretende guiar a los buques mercantes atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz-- como "Proyecto Impasse".

Al hilo, el jefe de la diplomacia iraní ha valorado que, "mientras las conversaciones avanzan gracias al generoso esfuerzo de Pakistán, Estados Unidos debería tener cuidado de no verse arrastrado de nuevo a un atolladero por quienes le desean mal", tras una jornada de lunes en la que, en primer lugar, el Ejército de Irán ha asegurado haber evitado "la entrada de destructores estadounidenses y sionistas en el estrecho de Ormuz", mientras que, horas después, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha afirmado que las fuerzas estadounidenses han "derribado" siete lanchas rápidas iraníes.

En este contexto, Araqchi ha extendido su particular recomendación de "no verse arrastrado de nuevo al atolladero" a Emiratos Árabes Unidos, que "debería hacer lo mismo" que Washington, una segunda advertencia que llega horas después de que el emirato de Fuyaira haya informado de un "gran incendio" en sus instalaciones petroleras, achacándolo al impacto de un dron iraní que además ha causado heridas leves a tres ciudadanos indios. En total, las autoridades emiratíes han asegurado haber interceptado 19 proyectiles procedentes de Irán este lunes.

Tras ello, el Ministerio de Exteriores emiratí ha condenado esta "agresión iraní" y sus "nuevos ataques terroristas" contra objetivos e instalaciones "civiles" mediante el lanzamiento de misiles y drones. Además, las autoridades de Abu Dabi han advertido que protegerán su seguridad y soberanía nacionales y que se reservan el "pleno y legítimo derecho a responder a estos ataques" de conformidad con el Derecho Internacional.

Sin embargo, Teherán no ha confirmado hasta el momento haber emprendido acciones militares contra Emiratos y, de hecho, la radiotelevisión estatal iraní IRIB ha citado a un oficial de la Inteligencia militar atribuyendo el motivo de los acontecimientos al "aventurismo militar estadounidense" en el estrecho de Ormuz.

"La República Islámica no tenía ningún plan premeditado para atacar las instalaciones petroleras en cuestión, y lo ocurrido ha sido producto del aventurismo militar estadounidense para crear un paso para que los barcos transitaran ilegalmente por los pasos prohibidos del estrecho de Ormuz", ha esgrimido el funcionario de Inteligencia.

En este sentido, ha reclamado que "el Ejército estadounidense debe rendir cuentas por ello" y ha instado a las autoridades estadounidenses a "poner fin a esta conducta reprobable de usar la fuerza en el proceso diplomático y detener el aventurismo militar en esta sensible región petrolera que afecta a las economías de todos los países del mundo".