Araqchi tilda de "desconcertante" que su homólogo libanés declinara una invitación para una visita oficial a Irán

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha tildado este jueves de "desconcertante" que su homólogo libanés, Yusef Ragi, declinara una invitación de Irán para un viaje oficial a Teherán, proponiendo mantener conversaciones en un "tercer país neutral" ante la "ausencia de condiciones adecuadas" para esta desplazamiento.

"Si bien agradezco a Ragi su amable invitación, su decisión de no aceptar la reciprocidad de Irán a su cálida hospitalidad resulta desconcertante. Además, los ministros de Exteriores de países con relaciones diplomáticas fraternales y plenas no necesitan un lugar 'neutral' para reunirse", ha asegurado.

El jefe de la diplomacia iraní ha dicho que comprende "plenamente" por qué su "estimado homólogo libanés no está dispuesto a visitar Teherán", en el contexto de "la ocupación israelí y las flagrantes violaciones del 'alto el fuego'". "Por tanto, aceptaré con gusto su invitación de ir a Beirut", ha añadido.

Por último, ha agregado que las autoridades iraníes "también" buscan "un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales basado en los precisos principios que describe Ragi", según ha escrito en un mensaje publicado a través de su perfil en la red social X.

En la víspera, Ragi desveló que no ha aceptado la invitación de Araqchi, aunque matizó que este paso "no significa un rechazo a un diálogo, sino que refleja la ausencia de condiciones adecuadas para esta visita en estos momentos". Así, mostró su disposición a abrir "una nueva era de relaciones constructivas entre Líbano e Irán, estrictamente a partir del respeto mutuo a la soberanía, la independencia y la no interferencia en los asuntos internos".

Ragi hizo hincapié en su "firme convicción" de que "ningún Estado puede ser fuerte a menos que el derecho exclusivo de portar las armas dependa únicamente del Ejército nacional, el único que tiene autoridad sobre las decisiones de guerra y paz", al tiempo que ha recalcado que Araqchi "siempre será bienvenido en Líbano".

Las palabras del jefe de la diplomacia libanesa parecen apuntar al apoyo de Irán al partido-milicia chií Hezbolá, que ha rechazado los esfuerzos de Beirut para proceder a su desarme tras el alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 con Israel tras trece meses de combate al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El grupo libanés ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno libanés que se centre en la amenaza que supone Israel, que ha seguido llevando a cabo ataques contra el país a pesar del alto el fuego, en lugar de en su desarme, al tiempo que ha insistido en que no entregará las armas a menos que las tropas israelíes se retiren de los territorios que ocupan en Líbano.