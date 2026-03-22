Araqchi trata con la jefa diplomática de la UE y la mediación omaní el recrudecimiento de la guerra de Irán

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido en las últimas horas conversaciones con su homólogo y mediador internacional, Badr al Busaidi, y con la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, para tratar la situación actual de la guerra de Irán y el recrudecimiento que ha experimentado en los últimos días.

Según ha informado la radiotelevisión pública iraní, Araqchi y Kallas han "analizado la escalada de tensiones en la región y sus repercusiones en la estabilidad regional y la seguridad internacional".

En la llamada con Al Busaidi, ambos diplomáticos han coincidido en su interés conjunto en que prosigan "las consultas entre ambas partes" en medio del conflicto.

Al Busaidi, cabe recordar, ejercía como uno de los mediadores principales entre Irán y Estados Unidos sobre las conversaciones en torno al programa nuclear de la república islámica, colapsadas desde el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel comenzaron la operación militar contra Irán.