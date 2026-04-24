Araqchi trata con los mediadores de Pakistán el alto el fuego entre Irán y EEUU

Archivo - El ministro de Exteirores de Irán, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este viernes contactos con los mediadores de Pakistán, incluido el influyente comandante del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, después de que las conversaciones de paz en Islamabad se desconvocaran la semana pasada, aunque siguen en pie los esfuerzos para que Estados Unidos e Irán retomen las conversaciones.

Araqchi ha mantenido conversaciones telefónicas por separado con Munir y con su homologo de Pakistán, Ishaq Dar, según ha informado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado, en el que señala que la cita ha servido para tratar "temas relacionados con la situación regional y el alto el fuego".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Pakistán ha indicado que Dar y Araqchi intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales, el alto el fuego y los esfuerzos diplomáticos en marcha de Islamabad para los contactos entre estadounidenses e iraníes.

El titular paquistaní ha destacado la importancia de "mantener un diálogo y una colaboración constantes" para resolver las "cuestiones pendientes" con Washington, todo con el objetivo último de "promover la paz y la estabilidad regionales lo antes posible".

Según Pakistán, Araqchi ha valorado el papel "consistente y constructivo" de Islamabad de facilitador de los contactos, quedando ambos comprometidos a estar en estrecho contacto.

En este momento queda en el aire una nueva ronda de contactos entre Washington y Teherán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes la extensión indefinida del alto el fuego para favorecer el proceso diplomático después de fracasar los intentos de una cumbre la semana pasada en Islamabad.

Pese a la tregua, la crisis se ha trasladado al estrecho de Ormuz donde Washington mantiene su bloqueo y se han producido varios asaltos e incautaciones a buques iraníes en la zona, lo que llevó a Teherán a no acudir a la cita prevista en Pakistán. La República Islámica esgrime que estas acciones suponen una violación del alto el fuego y que no negociará mientras el Ejército norteamericano mantenga el bloqueo a los puertos iraníes y el cierre perimetral del estratégico paso.