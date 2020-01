Arce recalca que el caso en su contra es "político" y asegura que no es "ningún corrupto"

Publicado 29/01/2020 17:01:10 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Economía de Bolivia Luis Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales a las elecciones presidenciales del 3 de mayo, ha recalcado este miércoles tras el aplazamiento de su declaración ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el Fondo Indígena que el caso en su contra es "político" y que no es "ningún corrupto".

Arce, que ha acusado a la Justicia boliviana de actuar de forma deliberada contra su candidatura presidencial, ha señalado que la fiscal al frente del caso, Heidy Gil, ha hallado "fallos procedimentales" al no tener acceso a los informes de investigación por el supuesto desfalco del fondo.

"Vine a declarar porque no tengo nada que ocultar. Yo no soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón. La fiscal ha notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona", ha explicado antes de señalar que su defensa no ha tenido acceso "al libro de investigaciones para saber de qué se me está acusando".

En este sentido, ha afirmado que se trata de un "caso político contra la candidatura" y que será tarea de los bolivianos "juzgar" los hechos, según ha informado el diario local 'Página Siete'.

Sus palabras han tenido lugar poco después de que Gil aplazara la declaración y entregara a los abogados de Arce la documentación relativa a las investigaciones para que la examinen.

"Hemos suspendido la declaración para que comiencen a revisar los cuadernos de investigaciones y posterior a eso se va a fijar una citación en su domicilio. Este proceso no será politizado, este proceso buscará hacer justicia de estos 153 proyectos y sus comunidades", ha defendido Gil, que ha desmentido una actuación deliberada por parte de la Fiscalía.

El abogado defensor del exministro, Wilfredo Chávez, ha sostenido que la audiencia ha sido suspendida debido a que no han tenido tiempo de "revisar 40 cuerpos del caso" y ha aclarado que una vez examinen la información volverán a declarar en un plazo máximo de diez días.

Morales ha condenado las medidas contra Arce, indicando que es una prueba de que "sigue la persecución política y judicial". "La justicia que discrimina cita a declarar a Lucho Arce cuando pisa suelo boliviano, pero deja volver a exautoridades neoliberales que tienen procesos, sentencias y órdenes de aprehensión. Que la comunidad internacional juzgue", ha dicho el líder indígena en Twitter.

Arce es el abanderado del MAS para las elecciones del 3 de mayo, a las que concurrirá acompañado por el exministro de Exteriores David Choquehuanca como 'número dos'. Entre los candidatos que competirán por la Presidencia está también la actual presidenta interina, Jeanine Áñez.