Argelia defiende las negociaciones directas entre Marruecos y el Polisario que garanticen la autodeterminación

Archivo - Imagen de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con la intervención del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Argelia ha defendido el proceso de negociaciones abierto entre Marruecos y el Frente Polisario para resolver la cuestión del Sáhara Occidental siempre y cuando se garanticen la autodeterminación del pueblo saharaui.

En un discurso por motivo del Día de África, el viceministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha subrayado que el proceso que cuenta con la mediación de Estados Unidos y Naciones Unidas "confirman la validez de lo que Argelia ha exigido y por lo que ha luchado durante las últimas cinco décadas", "la organización de negociaciones directas entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario".

Según ha destacado, la intención de Argelia es que las negociaciones lleven a una solución "justa, duradera y definitiva", que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, siguiendo las resoluciones de Naciones Unidas.

En todo caso, Attaf ha subrayado el compromiso argelino con "el derecho de los pueblos a la libre determinación, el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la prioridad de las soluciones políticas y diplomáticas".

Las autoridades de Estados Unidos mantienen activo su empuje diplomático para intentar lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto en la antigua colonia española de Sáhara Occidental, un hecho reflejado en la reciente visita a Argelia y Marruecos por parte del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau quien puso sobre la mesa asuntos relacionados con la economía, el comercio y la cooperación de seguridad, si bien siempre a partir del reconocimiento de Washington a la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui y su apoyo al plan de autonomía, rechazado de plano por el Frente Polisario.

Landau se desplazó el 27 de abril a Argelia, donde inició una pequeña gira regional que días después le llevó a Marruecos, antes de regresar el 1 de mayo, después de varias jornadas de contactos con altos cargos de ambos países, enmarcados en las recientes rondas de conversaciones para abordar el contencioso de Sáhara Occidental en Madrid y Washington, sobre las que hasta ahora no han trascendido muchos detalles.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.