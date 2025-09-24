Argelia mata a seis terroristas en un operativo en el noreste del país

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Argelia ha informado este miércoles que el Ejército ha matado al menos a seis presuntos terroristas durante un importante operativo llevado a cabo en la provincia de Tebessa, en el noreste del país africano.

"Esta operación se suma al historial de operaciones llevadas a cabo por el Ejército en el marco de la lucha contra el terrorismo y confirma una vez más la determinación de las unidades involucradas en la purga de nuestra nación de los remanentes de grupos terroristas y la erradicación de este fenómeno en nuestro país", ha indicado la cartera de Defensa en un comunicado.

Durante la operación antiterrorista, el Ejército argelino ha logrado incautar seis metralletas tipo Kalashnikov y una cantidad importante de municiones, si bien las autoridades no han detallado la afiliación de los terroristas neutralizados.

En el país operan Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) --anteriormente conocido como Grupo Salafista por la Predicación y el Combate (GSPC) y ahora parte del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM)--, y el grupo yihadista Estado Islámico, por lo que las fuerzas argelinas han llevado a cabo decenas de operaciones antiterroristas en los últimos meses, principalmente en el norte del país.