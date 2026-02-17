Argelia y Níger simbolizan su acercamiento diplomático con una visita del líder nigerino a Argel

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante un encuentro con el líder de la junta militar de Níger, Abdourahmane Tchiani, en Argel (archivo) - Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Argelia y Níger han materializado su acercamiento diplomático después de una visita oficial a Argel por parte del jefe de la junta militar nigerina, Abdourahmane Tchiani, días después de que ambos países anunciaran el regreso a sus puestos de sus respectivos embajadores, después de meses de tensiones por el derribo en 2025 por parte de las fuerzas argelinas de un dron maliense.

La Presidencia argelina ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que la visita de Tchiani, efectuada tras una invitación del mandatario de Argelia, Abdelmayid Tebune, "simboliza la voluntad compartida de ambos líderes de superar las dificultades, mantener la naturaleza ejemplar de las relaciones y hacer frente de forma conjunta a los desafíos regionales".

"Los dos presidentes reafirmaron su compromiso con los principios fundadores de sus relaciones, principalmente el respeto de la soberanía y la integridad territorial de cada Estado, la no interferencia en los asuntos internos, la solidaridad efectiva frente a la amenazas compartidas y la convicción de que el futuro del Sahel será construido por los países de la región a través de soluciones locales e inclusivas", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que Tebune y Tchiani destacaron el "patrimonio histórico compartido, las aspiraciones y ambiciones comunes y el destino compartido frente a los desafíos regionales", antes de reiterar su "rechazo" a "cualquier interferencia extranjera en los asuntos del continente".

"Ante la continuada amenaza del terrorismo y el crimen organizado transnacional, los dos líderes expresaron su profunda preocupación y afirmaron que la seguridad de uno es inseparable de la seguridad del otro", ha apuntado, al tiempo que ha esgrimido que se reactivarán "los mecanismos pertinentes" para "intensificar la coordinación en control fronterizo" y "alinear las estrategias de lucha contra el terrorismo y otras lacras similares".

En este contexto, acordaron "mantener relaciones diplomáticas al más alto nivel" y "revitalizar los mecanismos de cooperación bilateral", incluida una cumbre de la Alta Comisión Conjunta Argelino-Nigerina "antes del final de la primera mitad de 2026" en la capital de Níger, Niamey, así como "acelerar la finalización del proyecto de la autovía Trans-Sáhara y otros proyectos de infraestructura que unen ambos países", incluida una de fibra óptica y otra de gas.

Por su parte, Tchiani ha destacado que Argelia "se mostró solidaria con el pueblo nigerino tras los acontecimientos del 26 de julio de 2023", en referencia al golpe de Estado que le alzó al poder, "a pesar de los intentos vanos de ciertas potencias de tendencias neocoloniales y de organizaciones internacionales y subregionales que estaban teledirigidas y manipuladas".

Tchiani ha manifestado además que su viaje a Argel demuestra "el peso que da Níger en la fraternidad, la cooperación bilateral entre los dos pueblos y los gobiernos de ambos países", al tiempo que ensalzó "la excelencia de las relaciones históricas", tal y como ha recogido el portal nigerino de noticias ActuNiger.

"Es momento de renovar los esfuerzo del Gobierno nigerino a la hora de ver a las partes acelerar la puesta en marcha efectiva y la finalización de nuestros proyectos comunes", ha esgrimido, citando como ejemplos las citadas infraestructuras, así como otros asuntos pactados en el plano bilateral, antes de cerrar sus declaraciones describiendo a Tebune como "un hermano y un amigo".

VUELTA DE LOS EMBAJADORES

Argelia anunció el viernes la normalización de las relaciones bilaterales con Níger y el retorno de los embajadores a sus respectivos puestos, tras las tensiones desatadas en abril de 2025 a causa del derribo de un dron maliense, que provocó una respuesta en bloque de los países de la Alianza de Estados del Sahel (AES) --Malí, Níger y Burkina Faso--.

El Ministerio de Exteriores argelino indicó que Tebune "ha dado instrucciones para la vuelta a Niamey, con efecto inmediato, del embajador de Argelia acreditado en la hermana República de Níger", después de "la vuelta a Argelia y el reinicio de sus funciones, este 12 de febrero, del embajador de Níger acreditado en Argelia".

El derribo llevó a los países de la AES --creada por las juntas militares creadas a raíz de los golpes de Estados militares en estos tres países, que abandonaron la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) por las críticas y sanciones a las asonadas-- a llamar a consultas a sus embajadores en Argelia, que respondió en igual medida.

Sin embargo, las muestras de acercamiento entre Argelia y Níger se han multiplicado durante las últimas semanas, incluida una invitación extendida hace días por Tebune a Tchiani para que realice una visita oficial al país, así como el desplazamiento en enero de una delegación argelina a Niamey.

Por contra, las relaciones siguen siendo tensas entre Argelia y Malí, que acusa al país vecino de entrometerse en sus asuntos internos y hacer la vista gorda respecto a la presencia de su lado de la frontera de yihadistas y separatistas tuareg que operan en territorio maliense, especialmente en el norte del país.