Argentina declara al Cártel Jalisco de Nueva Generación como organización terrorista

Efectivos de las fuerzas de seguridad mexicanas patrullan las calles de Ciudad de México tras la muerte del líder del Cártel Jalisco de Nueva Generación (CJNG) - Europa Press/Contacto/Josue Perez

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argentina han anunciado este jueves la inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista de organizaciones terroristas, lo que le permitirá imponer sanciones a este grupo mexicano dedidado al tráfico de drogas y de armas.

"El Gobierno dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", ha anunciado la oficina del presidente argentino, Javier Milei, en un comunicado donde enmarca la medida como parte de los "compromisos internacionales" asumidos por Buenos Aires en materia de "lucha contra el terrorismo y su financiación".

La decisión, adoptada en coordinación entre los ministerios de Exteriores, Seguridad Nacional y Justicia, así como con la Secretaría de Inteligencia, permite la imposición de "sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilicitos", ha explicado el Ejecutivo argentino.

Asimismo, la inscripción del CJNG en el RePET "refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia" con aquellos países que ya han declarado al grupo como organización terrorista.

La medida se produce más de un mes después de que el líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fuera abatido en un operativo de las fuerzas mexicanas, lo que provocó numerosos bloqueos de carreteras y graves disturbios en al menos 14 estados mexicanos.