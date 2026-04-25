Argentina presiona a Reino Unido por las Malvinas tras el posible cambio de postura de EEUU

Archivo - Arhivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, participa en la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur en Foz do Iguaçu, Brasil, el 19 de diciembre de 2025. - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha llamado este viernes a "reanudar las negociaciones bilaterales con Reino Unido" después de que Estados Unidos baraje cambiar su posición sobre la soberanía de las islas Malvinas, según han recogido medios nacionales, para castigar al Gobierno británico por no apoyar a la Casa Blanca en la guerra contra Irán.

"Por todos los elementos señalados, la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas y agradece a toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", ha asegurado el mandatario argentino en una publicación en sus redes sociales.

El ministro argentino ha querido responder a las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido, en las que aseguraban que la soberanía de las islas no estaban cuestionadas, alegando que su Gobierno "rechaza la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos" isleños.

Por otro lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha querido reforzar la presión y ha matizado que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", en una publicación que respondía a los comentarios de Quirno en sus redes sociales.

"La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 (XX) la existencia de una disputa de soberanía e instó a Argentina y a Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales. Este llamado ha sido reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales", ha matizado.

En la actualidad, el Departamento de Estado de la Casa Blanca reconoce que la soberanía de las islas recae sobre Reino Unido, aunque mantienen al igual que las Naciones Unidas, que a disputa de soberanía persiste.